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محافظ بورسعيد: دراسة لإنشاء مشروع إسكان بتمويل من هيئة قناة السويس

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محافظ بورسعيد: دراسة لإنشاء مشروع إسكان بتمويل من هيئة قناة السويس محافظ بورسعيد: دراسة لإنشاء مشروع إسكان بتمويل من هيئة قناة السويس
أعلن اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد، أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وافق على الإسراع فى تنفيذ البراطيم ببحيرة المنزلة الواقعة على سور الحراسات للحد من التهريب، ووافق أيضًا على تشكيل لجنة لدراسة إنشاء كوبرى عائم يربط بين مدينتى بورسعيد وبورفواد، حيث يعتبر هذا الهدف مطلبًا جماعيًا لأبناء المدينة، وكذلك الموافقة على تطوير مرسى المعديات بما يحقق عنصر الأمان والموافقة على البدء فى تطوير ميادين المعديات للظهور بالمظهر المشرف .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالفريق مهاب مميش أمس الخميس، بمكتبه بمقر رئاسة الهيئة بمبنى الإرشاد، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين الهيئة ومختلف أجهزة المحافظة، لبحث سبل تنمية المشاركة المجتمعية لهيئة قناة السويس فى مجال المشروعات الخدمية والتنموية التى سوف يجرى تنفيذها على أرض المحافظة .

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد، والدور الكبير الذى يلعبه الفريق مهاب مميش من أجل شعب بورسعيد .

ولفت المحافظ، إلى أنه تمت الموافقة أيضًا على عمل دراسة لإنشاء مشروع إسكان بتمويل من هيئة قناة السويس فى سبيل حصول المحافظة على حصة من الإسكان توزع على المستحقين من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى توجيه رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من استكمال تطوير طريق التفريعة ومعدية شرق بورسعيد وتطوير ورفع كفاءة فيلات الهيئة ببورفواد، لتظهر بالمظهر الحضارى السابق للمدينة .

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