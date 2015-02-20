"الدواغرة والبياضية والأخارسة"يتنافسون على مقعد بدائرة شمال سيناء الثالثة

تصاعدت حدة أجواء المنافسة الانتخابية فى دائرة شمال سيناء الثالثة، التى تضم مناطق بئر العبد ورمانة ووسط سيناء، بعد إعلان رموز قبلية نزولها المعترك الانتخابى وإصرار مرشحين من الشباب على التواجد أمامهم، ومن بين المتقدمين رسميا للترشيح حتى الآن كل من البرلمانى الأسبق رمضان سرحان، والبرلمانى السابق سلامة الرقيعى، واللواء عبد الله سالم، وعلى موسى، ومحمد نوفل، وعبد المقصود سلامة، وسامى سليمان الهوارى، ومحمد منصور إبراهيم، وفرج عطية موسى، وعبد العال على، وسليمان محمد سعيد، وسعيد فرحان سلمان، وسميرة هجرس منصور ومحمد نصار إبراهيم، وحسن عبد الحميد.

وتتشكل جبهات المنافسة بين المرشحين من 3 قبائل تتنافس على مقعد واحد وهى الدواغرة والبياضية والأخارسة، وجميعها فى مناطق غرب العريش وبئر العبد ورمانة وبالوظة، وغاب عن المشهد مرشحين من قبائل أخرى قوية يضمها نطاق الدائرة بغرب العريش ووسط سيناء وهى الترابين، والسواركة والأحيوات، والتياها، والحويطات .

وتشير ملامح معركة انتخابات الدائرة الثالثة إلى أن هناك منافسة حامية الوطيس سيخوضها المرشحون ممثلون فى مرشحى قبيلة البياضية، وهم النائب الأسبق رمضان سرحان ويواجه منافسة حادة من مرشحين من داخل قبيلتة البياضية وهما اللواء عبد الله سالم، ومحمد نافل وجميعهم يتنافسون مع المرشحين من قبيلة الدواغرة وهم النائب السابق سلامة الرقيعى حال نزوله مرشحا على المقعد الفردى والمرشح الشاب سامى الهوارى، وبدورها تنافس قبيلة الأخارسة بمرشحين قويين وهما حسن عبد الحميد وعبد العال أبو السعود.

وأكدت مصادر قبيلية أن مفاجآت تنتظر دائرة شمال سيناء الثالثه، حيث ينتظر أن يتنازل عدد من المرشحين الشباب لصالح رموز قبلية .

سلامة الرقيعى

اللواء عبد الله سالم

شيوخ مركز بئر العبد