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شركة ستيا: رفع سعر قنطار القطن لـ900 جنيه يزيد خسائر شركات الغزل

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شركة ستيا: رفع سعر قنطار القطن لـ900 جنيه يزيد خسائر شركات الغزل شركة ستيا: رفع سعر قنطار القطن لـ900 جنيه يزيد خسائر شركات الغزل
أكد المحاسب عادل عبيد رئيس شركة ستيا للملابس الجاهزة، إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج، أن قرار وزارة الزراعة الدكتور عادل البلتاجى برفع سعر قنطار القطن من 700 إلى 900 جنيه خلال الموسم الزراعى الجديد يمثل أزمة كبيرة لشركات الغزل والنسيج ويزيد خسائر الشركات فى حين يراعى القرار مصالح المزارعين.

وأضاف عادل لبيب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه عندما كان سعر قنطار القطن 700 جنيه كنا نحقق خسائر، والآن بعدما وصل السعر إلى 900 جنيه للقنطار فبالتالى ستزيد الخسائر بصورة كبيرة خاصة وأن سعر طن الغزل المستورد بـ22 ألف جنيه ويكلف الشركة 27 ألف جنيه.
>وطالب عادل عبيد برقابة جمركية قوية لمنع ظاهرة تهريب الغزل لمصر، وتسريب كميات أخرى للسوق المحلى بما يهدد الصناعة الوطنية.

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