عضو مجلس إدارة BMW:مبيعات يناير بداية إيجابية واستكمال لنجاح المجموعة

قال أيان روبيرتسون عضو مجلس إدارة مجموعة BMW العالمية، والمسئول عن المبيعات والتسويق لعلامة BMW، إن مبيعات يناير 2015 تعد بداية إيجابية، واستكمالا لنجاح العام الماضى، مضيفا أنه بالنظر للأمام نحن نتطلع إلى مزيد من النمو فى باقي شهور ٢٠١٥، بالرغم من بعض التحديات الإقتصادية التي نواجها في بعض الأسواق فى العالم.

وأضاف أيان روبيرتسون، فى تصريحات صحفية، أن هناك عدداً من السيارات الجديدة التى نطلقها هذا العام، وهدفنا نمو المبيعات العالمية للعام الخامس على التوالى.

يذكر أن مبيعات علامة BMW خلال شهر يناير من العام الجارى غير مسبوقة بتاريخ المجموعة عن الشهر ذاته، إذ تم تسليم ١٢٤,٥٦١ سيارة من علامة BMW للعملاء حول العالم، بنمو بلغ ٦.٣٪ مقارنة بعدد ١١٧,١٧٨ سيارة تم بيعها خلال شهر يناير العام الماضي.