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بالفيديو - شراكة صلاح-خواكين تهدد توتنام مرتين

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بالفيديو - شراكة صلاح-خواكين تهدد توتنام مرتين بالفيديو - شراكة صلاح-خواكين تهدد توتنام مرتين

يشكل الثنائي محمد صلاح جناح فيورنتينا وزميله خواكين رودريجيز نجم الفيولا خطورة على مرمى توتنام .. هذا ظهر في لقطتين بمواجهتهما بذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

صلاح يلعب في مركز المهاجم المساند، بينما خواكين جناح .. ولهذا تعاونهما ظهر أمام السبيرز.

ولم يجاور صلاح خواكين إلا أمام توتنام، فقد اشترك بدلا منه في ظهور بقميص الفيولا أمام أتالانتا، بينما الإسباني لم يشارك أمام ساسولو.

وأمام السبيرز بات هو الظهور الأول لصلاح بجوار خواكين.

اللقطة الأولى كانت في الشوط الأول، انطلق صلاح من وسط الملعب، صنع ثنائية مع خواكين، وخدمته الكرة، وبات شبه منفردا ولكن مدافع توتنام يلحق بالتصويبة التي كانت في اتجاه المرمى.

شاهد الفرصة

وفي الشوط الثاني انطلق خواكين من الجناح الأيسر، ومرر أرضية على حدود المنطقة لمحمد صلاح الذي صوب يسارية مرت بجوار القائم.

شاهد تصويبة صلاح

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فيديو اليوم السابع

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