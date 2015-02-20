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211 مرشحا إجمالى المتقدمين بأوراقهم للانتخابات و26 فى اليوم الأخير بقنا

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211 مرشحا إجمالى المتقدمين بأوراقهم للانتخابات و26 فى اليوم الأخير بقنا 211 مرشحا إجمالى المتقدمين بأوراقهم للانتخابات و26 فى اليوم الأخير بقنا

تقدم 26 مرشحاً بأوراق ترشحهم فى اليوم الأخير للترشح ،فيما بلغ إجمالى المتقدمين للجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات إلى 211 مرشحاً.

ومن أبر المتقدمين بأوراقهم فى اليوم الأخير نبيل محمد البيومى عن حزب ”الكرامة ” ومحمد أبو الوفا محمد محمود بدائرة مركز فرشوط ومحمد أحمد الجبلاوى وعياد صبرى وعياد راغب خليل ضابط شرطه سابق عن الحزب ”المصرى الديموقراطى”.

وخالدعلى محمد بدائرة بندر ومركز قنا عبد الحميد حاكم بدائرة نقادة والدكتور بركات محمد حسنين عميد كليه هندسة الأزهر بقنا عن حزب “الصرح ” و كمال نور الدين محمد رجل أعمال و حسن سباق عن حزب ” المؤتمر ” وعلى أبو سديرة عن حزب “التجمع ” بدائرة أبو تشت ومحمد على جاد الكريم بدائرة نجع حمادى.

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