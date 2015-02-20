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أخصائى تغذية: الحلبة والعسل الأسود يقيان من الأصابة بأمراض الشتاء

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أخصائى تغذية: الحلبة والعسل الأسود يقيان من الأصابة بأمراض الشتاء أخصائى تغذية: الحلبة والعسل الأسود يقيان من الأصابة بأمراض الشتاء
تعد مشكلة تقلبات الطقس وعدم استقراره من أكثر الأشياء التى تصيب الفرد بالقلق من تعرضه للإصابة بأمراض الشتاء، فيقوم بأخذ كل الاحتياطات التى تقوى مناعته وتجنبه الإصابة بالأمراض.

و فى هذا السياق تشير الدكتورة ريهام المسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أنه فى ظل التقلبات التى تحدث فى الطقس، يتعرض الكثيرون للإصابة بأمراض الشتاء، مثل نزلات البرد والنزلات الشعبية، والالتهابات الرئوية ونوبات السعال وضيق التنفس، وذلك بسبب عدم استقرار الطقس.

وتقدم الدكتورة رهام المسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، بعض الوصفات التى تساعد فى القضاء على السعال، وتحد من الإصابة بأمراض الشتاء الناتجة عن التقلبات فى الطقس وهى:

1- مغلى الحلبة: يمكنك القيام بغلى كمية من الحلبة فى الماء، وإضافة ملعقة من عسل النحل، وتناوله بشكل يومى، فهو يساعدك فى التخلص من السعال وضيق التنفس.
>2- يمكنك الإكثار من تناول التين المجفف والتمر، واستخدامه كمقوى للمناعة والوقاية من الإصابة بأمراض الشتاء.
>3- ملعقة العسل الأسود فى الصباح على الريق تزيد من قوة جهازك المناعى.
>4- تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه نصف ليمونة مع ملعقة عسل أبيض.

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مصر 365