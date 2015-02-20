"التعليم": الانتهاء من اختيار رؤساء كنترولات الثانوية استعدادا للامتحانات

أكد محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم اختيار 15 رئيس لجنة نظام ومراقبة ولجنة الإدارة للامتحانات الثانوية العامة، بواقع 11 رئيس لجنة نظام ومراقبة و4 رؤساء لجنة إدارة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف محمد سعد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك 4 كنترولات رئيسية لامتحانات الثانوية العامة، منها قطاع القاهرة الكبرى وقطاع أسيوط والمنصورة والإسكندرية يتفرع عنها 7 كنترولات فرعية.

وأشار المشرف على قطاع التعليم العام إلى أنه تم اختيار أيضا 15 وكيلاً للجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة، موضحا أنه سيتم اعتماد القرار الخاص بهم خلال الفترة المقبلة من قبل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم.