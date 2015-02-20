مظاهرة نسائية فى صنعاء للمطالبة بإنهاء الأزمة السياسية

خرجت عشرات اليمنيات إلى شوارع العاصمة صنعاء اليوم الخميس، فى مظاهرة صاخبة للمطالبة بإنهاء الأزمة السياسية التى تعصف بالبلد.

بعد أن تجنب اليمن بأعجوبة السقوط فى هوة حرب أهلية على مدى أربعة أعوام شهد فيها احتجاجات الربيع العربى يتجه البلد فيما يبدو إلى الدخول فى صراع دمر بلادا أخرى فى المنطقة.

واتسع نطاق المعارك الرامية للفوز بالنفوذ والأراضى منذ اجتاحت جماعة الحوثى صنعاء فى سبتمبر أيلول متبنية نهجا طائفيا من شأنه أن يجذب إلى الصراع قوى إقليمية كإيران والسعودية وربما يعزز وضع تنظيم القاعدة فى اليمن.

حملت المشاركات فى المظاهرة لافتات عليها عبارات تدعو إلى وحدة الصف اليمنى وإنهاء الانقسام السياسى منها "نعم للتعايش والتسامح" و"أسرعوا بإخراج اليمن من الصراعات السياسية".

وتزامنت المظاهرة مع اجتماع جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن بممثلى الأطراف السياسية بفندق موفنبيك فى صنعاء لتنسيق المفاوضات بينهم.

وألقت ابتهال الضلعى كلمة خلال المظاهرة طالبت فيها أطراف المفاوضات بسرعة الاتفاق.

وقالت "‭‭‬‬‬جئنا اليوم للتعبير عن رفضنا المُطلق لاستمرار حواركم دون الخروج بنتائج إيجابية حاسمة وسريعة تُجنب بلدنا ويلات الحروب والانقسام."

وقالت يمنية أخرى شاركت فى المظاهرة تُدعى انطلاق المتوكل "خرجنا اليوم بهدف واضح هو استعجال القوى السياسية جميعها.. من جميع الأطراف.. للوصول إلى توافق سريع. الشعب لا يحتمل مزيد من الإطالة.. لا يحتمل مزيد من الاستمرار فى حوارات دون جدوى."

وتُنذر الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات فى اليمن بالانقلاب إلى حرب أهلية شاملة يتصارع فيها خصوم إقليميين وسياسيين وعشائريين وطائفيين.

وعلى أطراف المظاهرة توجه عبد العزيز جبارى عضو مجلس النواب إلى فندق موفنبيك بصحبة حارس مسلح لحضور جلسة المفاوضات.

وقال جبارى "إذا فيه هناك إجراءات بسحب الميليشيات.. بإعادة مؤسسات الدولة إلى عملها.. إلى المشاركة الحقيقية وليست المشاركة الصورية.. فأنا أتوقع أنه خلال يومين ننجز هذا الاتفاق."

وتدور منذ شهور مواجهات بالأسلحة النارية يقتل فيها عشرات المقاتلين كل أسبوع فى معارك تضع الحوثيين فى مواجهة رجال القبائل السنية ومقاتلى تنظيم القاعدة فى محافظة البيضاء الواقعة جهة الجنوب.

وهذه المحافظة بوابة استراتيجية إلى مأرب وإلى جنوب اليمن الذى كان دولة مستقلة ذات يوم. ولا يخضع جنوب اليمن بموانئه واحتياطيه من الغاز لسيطرة الحوثي.

واستفاد تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وهو أقوى أجنحة القاعدة فى العالم من غياب الدولة. فشارك مقاتلوه فى المعارك القبلية وقادوا السيارات الملغومة ليفجروها فى "الكفار" الشيعة لا فى ساحات المعارك الجبلية فحسب بل أيضا فى العاصمة الأمر الذى ساهم فى تأجيج حالة السخط الطائفية.

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