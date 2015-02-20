وزير خارجية الأردن: لا حدود لوحشية وهمجية متشددى داعش

دعا وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة الدول العربية والاسلامية اليوم الخميس، الى التوحد فى محاربة تنظيم داشع المتشدد، مؤكداً أن التطرف ليس مجرد قلق غربى.

وقال أثناء قمة البيت الأبيض، بشأن التصدى لعنف المتطرفين "اذا كان أحد يشك فى أن هذه حربنا كمسلمين فان ذلك الشك زال، كل واحد فينا هنا أو خارج هذه القاعة أضحى هدفا."

وجاءت تصريحات الوزير الأردنى بعد أسابيع من تأكيد تنظيم الدولة الاسلامية قتل طيار أردنى كان أسيرا لديه حرقا.

وشدد جودة على أهمية أن تحمل محاربة المتطرفين واجهة إسلامية وعربية قائلا "نحن فى المنطقة وفى الأردن على وجه الخصوص سنقود ونقوم بمسئوليتنا".

وأضاف "هؤلاء الارهابيون أثبتوا أنه لا حدود لأعمالهم الوحشية والهمجية والعدوانية."

وقال بان جى مون الأمين العام للأمم المتحدة أوائل الأسبوع الجارى إن الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الاسلامية وبوكو حرام يعملان عمدا على "استقطاب وترويع وتقسيم" العامة.

وأضاف بان قبيل شهادتين من فرنسا واليابان "الضحايا متنوعون مثل البشر أنفسهم."

وتطرق وزير الخارجية اليابانى ياسوهيدى ناكاياما لقتل متشددى داعش لليابانيين كيجى جوتو وهارونا يوكاوا وشكر الأردن على "تضامنه القوي".

وقال ناكاياما "عنف المتطرفين" ينتشر فى إشارة الى الهجمات فى كوبنهاجن وباريس فى الآونة الأخيرة.

وعبر وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف عن مشاعر مماثلة واصفا تلك الهجمات بأنها تهديد لم يسبق له مثيل.

وقال "ملف الارهابيين والارهابيين المحتملين متنوع جدا الآن. يذهبون للخارج ويتدربون على ممارسة القتل عندما يعودون لأوروبا."

ولاقى 16 شخصا حتفهم فى فرنسا فى أعقاب الهجمات التى استهدفت صحيفة شارلى إبدو الساخرة وهجوم آخر.

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