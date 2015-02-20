أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير خارجية الأردن: لا حدود لوحشية وهمجية متشددى داعش

Google+ Print
وزير خارجية الأردن: لا حدود لوحشية وهمجية متشددى داعش وزير خارجية الأردن: لا حدود لوحشية وهمجية متشددى داعش
دعا وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة الدول العربية والاسلامية اليوم الخميس، الى التوحد فى محاربة تنظيم داشع المتشدد، مؤكداً أن التطرف ليس مجرد قلق غربى.

وقال أثناء قمة البيت الأبيض، بشأن التصدى لعنف المتطرفين "اذا كان أحد يشك فى أن هذه حربنا كمسلمين فان ذلك الشك زال، كل واحد فينا هنا أو خارج هذه القاعة أضحى هدفا."

وجاءت تصريحات الوزير الأردنى بعد أسابيع من تأكيد تنظيم الدولة الاسلامية قتل طيار أردنى كان أسيرا لديه حرقا.

وشدد جودة على أهمية أن تحمل محاربة المتطرفين واجهة إسلامية وعربية قائلا "نحن فى المنطقة وفى الأردن على وجه الخصوص سنقود ونقوم بمسئوليتنا".

وأضاف "هؤلاء الارهابيون أثبتوا أنه لا حدود لأعمالهم الوحشية والهمجية والعدوانية."

وقال بان جى مون الأمين العام للأمم المتحدة أوائل الأسبوع الجارى إن الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الاسلامية وبوكو حرام يعملان عمدا على "استقطاب وترويع وتقسيم" العامة.

وأضاف بان قبيل شهادتين من فرنسا واليابان "الضحايا متنوعون مثل البشر أنفسهم."

وتطرق وزير الخارجية اليابانى ياسوهيدى ناكاياما لقتل متشددى داعش لليابانيين كيجى جوتو وهارونا يوكاوا وشكر الأردن على "تضامنه القوي".

وقال ناكاياما "عنف المتطرفين" ينتشر فى إشارة الى الهجمات فى كوبنهاجن وباريس فى الآونة الأخيرة.

وعبر وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف عن مشاعر مماثلة واصفا تلك الهجمات بأنها تهديد لم يسبق له مثيل.

وقال "ملف الارهابيين والارهابيين المحتملين متنوع جدا الآن. يذهبون للخارج ويتدربون على ممارسة القتل عندما يعودون لأوروبا."

ولاقى 16 شخصا حتفهم فى فرنسا فى أعقاب الهجمات التى استهدفت صحيفة شارلى إبدو الساخرة وهجوم آخر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365