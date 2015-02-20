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الحوثيون يرفضون الحوار ويعلنون بدء تشكيل مؤسسات الدولة فى اليمن

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الحوثيون يرفضون الحوار ويعلنون بدء تشكيل مؤسسات الدولة فى اليمن الحوثيون يرفضون الحوار ويعلنون بدء تشكيل مؤسسات الدولة فى اليمن
أعلنت ما يطلق عليها "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة الحوثيين فى اليمن الشروع فى تشكيل مؤسسات الدولة ، فى خطوة تشير إلى سعى الجماعة إلى إحكام قبضتها على السلطة.

وقالت اللجنة فى بيان نقلته قناة (سكاى نيوز) اليوم الخميس، إنها ستبدأ بـ"تشكيل مؤسسات الدولة وفقا لأحكام الإعلان الدستوري، بغض النظر عن ما يجرى من حوارات بين القوى السياسية" ، ووصفت المباحثات ب"العقيمة".

يشار إلى أن كافة التيارات السياسية رفضت الإعلان الدستوري، الذى أصدره الحوثيون قبل أسبوعين، وحلوا بموجبه البرلمان ودعوا لتشكيل مجلس مؤقت بديل ومجلس رئاسى من 5 أشخاص وحكومة.

ويعانى اليمن من فراغ دستورى وانفلات أمنى منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادى والحكومة تحت ضغط الحوثيين، الذين حاصروا المقرات الرئاسية بعد أشهر على سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء.
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