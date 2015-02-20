"داعش" يعدم خمسة من شيوخ عشائر اللهيب جنوب الموصل بالعراق

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، بأن تنظيم داعش أعدم خمسة من شيوخ عشائر اللهيب بعد اعتقالهم أمس بتهمة انتمائهم للحشد الوطنى جنوب الموصل.

وقال المصدر، إن" تنظيم داعش أعدم خمسة شيوخ عشائر من اللهيب بتهمة انتمائهم للحشد الوطنى بعد اعترافات أدلى بها الشيوخ من خلال التعذيب فى معسكر الغزلانى أكبر معاقل التنظيم".

وأضاف المصدر أن" الشيوخ كانوا قد اعتقلوا أمس من قبل عناصر التنظيم من ناحية القيارة جنوب الموصل واقتادوهم الى معسكر الغزلاني".

من ناحية أخرى، كشف مسؤول فى الحزب الديمقراطى الكردستانى ان قوات البيشمركة قتلت 7820 مسلحا منذ دخول تنظيم داعش إلى الموصل فى العاشر من الماضى.

وقال سعيد ماموزينى إن "قوات البيشمركة تمكنت من اضعاف قدرات التنظيم القتالية ومنعته من إحراز أى تقدم يذكر نحو مناطق نينوى الاخرى".

وأضاف ماموزينى أن "الاسلحة النوعية التى زودت بها قوات البيشمركة من قبل التحالف الدولى كان لها الأثر الكبير فى حسم الكثير من المعارك ضد التنظيم".

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