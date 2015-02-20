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احتراق مركبة و3 حوادث حريق بيوم واحد في عجمان

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احتراق مركبة و3 حوادث حريق بيوم واحد في عجمان احتراق مركبة و3 حوادث حريق بيوم واحد في عجمان

شهدت عجمان ليلة أول من أمس وقوع حادثي حريق الأول اشتعال النار في مركبة في منطقة الزوراء وذلك نتيجة للسرعة الزائدة واصطدام المركبة بلوحة مرورية قرب الدوار مما أدى إلى حريق ، أما الحادث الثاني هو اشتعال النار في أحد المستودعات الخاصة بالإطارات ويذكر أن نفس اليوم شهد وقوع حادثي حريق في الصباح لمستودع مطاط والآخر للملابس الجاهزة وجميع الحوادث لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية .

وحول ملابسات الحادثين أفاد العقيد ناصر راشد الزري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، تلقت غرفة العلميات مساء أول من أمس بلاغاً يفيد بنشوب حريق في سيارة بمنطقة الزوراء، وعلى ضوء البلاغ انتقلت مركبات وآليات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث، وفور الوصول قامت فرقة الإطفاء بمكافحة الحريق وإخماده بواسطة الماء .

كما أشار إلى أن الحادث جاء نتيجة السرعة الزائدة، حيث إن قائد المركبة اصطدم بلوحة مرورية لدوار الزوراء، مما أسفر عنه احتراق المركبة .

وفي حادثة أخرى من مساء نفس اليوم، استطاعت فرق الدفاع المدني بعجمان من السيطرة على حريق شب في أحد مستودعات المنطقة الصناعية بالجرف.

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