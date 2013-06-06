تعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية بسوهاج والبنك الدولى

يعكف الصندوق الاجتماعى للتنمية بمحافظة سوهاج على تنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بالتعاون مع البنك الدولى فى جميع المحافظات بالإضافة إلى الاهتمام بتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية تستخدم أسلوب ومنهجية العمالة الكثيفة، حرصا على توفير أكبر عددًا ممكنًا من فرص التشغيل للشباب والفتيات، وذلك وفقا لما يتم إعداده حاليا من خطط عمل بيئية فى عدة قطاعات الأول: حماية جوانب نهر النيل فى محافظة أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ.

أما القطاع الثانى هو رصف وتمهيد الطرق الريفية فى محافظات أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الشرقية، البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، وحملات النظافة والتشجير بالقرى فى محافظات سوهاج، أسيوط، الفيوم، بنى سويف، الشرقية، قنا، المنوفية، المنيا، البحيرة، الدقهلية، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، مطروح، الجيزة.