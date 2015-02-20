منظمة أفلاطون الدولية تمنح ضاحي خلفان وسامها الذهبي

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسام أفلاطون الذهبي المقدم من انجالي ساخوجا المدير التنفيذي لمنظمة أفلاطون الدولية للتربية الاجتماعية والمالية للأطفال، تقديراً من المنظمة للشخصيات الراعية لحقوق الطفل في الشرق الأوسط لعام 2015.

وتسلم معاليه الجائزة في مكتبه، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد أحمد عتيق المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والدكتور خالد أحمد عمر المستشار القانوني للقيادة العامة لشرطة دبي، والرائد شاهين إسحاق المازمي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي.

وأثنى معاليه على جهود منظمة أفلاطون في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيقها نتائج طيبة ومتميزة، مكللة جهودها بالنجاح بوضع أسس عملية تحدد طبيعة الدور الذي يضطلع به مدربو حماية الطفل عند التعامل مع الأطفال.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات من الدول السباقة في رعاية الأطفال، وقد أصدرت قوانين خاصة بالأطفال، وبذلت جهوداً كبيرة لكي تظل دولتنا واحة أمان ينعم كل من يعيش فيها بحقوقه التي يكفلها القانون، فدستور دولة الإمارات العربية المتحدة يكفل الرعاية والحماية للطفل، وتعد الدولة من أوائل الدول العربية التي كفلت حق الرعاية والتعلم في تشريعاتها الداخلية، بل تعدى ذلك إلى تشجيع الأطفال في المشاركات المجتمعية، وبرامج تطوير ملكات القيادة والتميز منذ الصغر ورعاية الأحداث وتشجيع إبداعاتهم.

كما أهدى معاليه وفد منظمة أفلاطون الكتاب التوعوي للأطفال «كيف تقول لا»، من إصدارات القيادة العامة لشرطة دبي.