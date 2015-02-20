حريق هائل يلتهم مخزن التغذية بمدرسة عبد المنعم رياض بالمحلة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل شب فى مخزن التغذية بمدرسة عبد المنعم رياض التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، وأتت النيران على محتويات المخزن بالكامل.

وكان العميد علاء الغرباوى، مأمور قسم ثان المحلة قد تلقى بلاغا من بنشوب حريق بمدرسة عبد المنعم رياض، وانتقل ضباط المباحث و3سيارات مطافئ، وتبين أن الحريق نشب بمخزن التغذية، وتم إخماد النيران بعد أن أتت على محتويات المخزن، وتحرر المحضر 794جنح قسم ثان المحلة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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