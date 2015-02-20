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العثور على قنبلتين جديدتين بمحيط انفجار القنبلة الأولى بسمالوط فى المنيا

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العثور على قنبلتين جديدتين بمحيط انفجار القنبلة الأولى بسمالوط فى المنيا العثور على قنبلتين جديدتين بمحيط انفجار القنبلة الأولى بسمالوط فى المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع خبراء المفرقعات، مساء أمس الخميس، من العثور على قنبلتين جديدتين بجوار مكان القنبلة الأولى بجوار مسجد الشريعى بمركز سمالوط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك قنبلة، ويتعامل خبراء المفرقعات مع القنبلة الأخرى، تم العثور عليهما خلال عملية التمشيط لمكان الحادث.

وتسبب انفجار القنبلة الأولى فى انقطاع التيار الكهربائى، وتجمع مئات الأهالى بجوار مكان الانفجار، مما دفع الأمن إلى فرض كردون أمنى حول المنطقة، ومنع الموطنين من الاقتراب إلى مكان الحادث، وجار عملية تمشيط للمناطق المجاورة.

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