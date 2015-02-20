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لجنة الانتخابات البرلمانية بأسوان تُعلن قبول 134 مرشحا واستبعاد 12

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لجنة الانتخابات البرلمانية بأسوان تُعلن قبول 134 مرشحا واستبعاد 12 لجنة الانتخابات البرلمانية بأسوان تُعلن قبول 134 مرشحا واستبعاد 12
أعلن المستشار جمال سالم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات البرلمانية، عن أعداد المتقدمين للترشيح للانتخابات البرلمانية 2015 حتى اليوم الخميس، حيث بلغ عددهم 134 مرشحا على مستوى دوائر محافظة أسوان، وهى "إدفو وكوم أمبو نصر النوبة ودراو"، بعد أن تقدم للترشيح 146 شخصاً تم استبعاد 12 منهم على مستوى جميع الدوائر.

وأوضح المستشار جمال سالم، فى بيان له، أن المستبعدين جاءت أسباب استبعادهم لتعاطى المخدرات، وعدم تقدم أحدهم بشهادة الخدمة العسكرية، وأخرى لم تقم بفتح حساب بنكى، وآخرون لم يتقدموا بتقارير طبية.

وأشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات البرلمانية، إلى أن اللجنة ستتلقى غداً الجمعة الطعون والتظلمات، ولمدة ثلاثة أيام، حتى يتم الفصل فيها لمدة 5 أيام.

وقال المستشار جمال سالم، يخوض الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسوان فى الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة أسوان 33 مرشحاً بعد استبعاد 4 من المتقدمين، وفى الدائرة الثانية ومقرها مركز دراو بلغ عدد المرشحين 21 مرشحا بعد استبعاد مرشحين، وفى الدائرة الثالثة ومقرها مركز كوم أمبو بلغ عدد المرشحين 25 مرشحاً بعد استبعاد 4 مرشحين، وفى الدائرة الرابعة ومقرها مركز إدفو يتنافس 41 مرشحاً بعد استبعاد مرشح واحد، وفى الدائرة الخامسة ومقرها مركز نصر النوبة بلغ عدد المرشحين 15 مرشحاً بعد استبعاد مرشح واحد".

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مصر 365