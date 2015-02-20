إبطال مفعول قنبلة ثانية بـ”سمالوط” والتعامل مع ثالثة في نفس المكان

أبطلت قوات الحماية المدنية مفعول قنبلة بدائية الصنع بمركز سمالوط فى محافظة المنيا في نفس مكان انفجار القنبلة الأولي،ومازالت القوات تتعامل مع قنبلة أخري بنفس المكان.

وكان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطاراً من مأمور مركز سمالوط يفيد بحدوث انفجار شديد بجوار محول كهرباء بشارع “أبوزهران “وسط المركز ،مما أسفر عن إصابة شخصين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات إلي مكان البلاغ ،وتبين انفجار قنبلة بدائية الصنع، ووجود قنبلتين أخرتين، تم إبطال قنبلة ،وجاري التعامل مع الأخيرة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنيا حول المنطقة استعداداً لعملية الفحص.