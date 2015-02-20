لوريال باريس تغمر بشرتك بترطيب عميق مع مجموعة Extraordinary Oils

انبهر خبراء التجميل العالميون الذين يتابعون أحدث الابتكارات في مجال العناية بالبشرة، بزيت الوجه Extraordinary Facial Oil المرطب بعمق والجديد من لوريال باريس. فأفضل ما في هذا الإكسير، بالإضافة إلى خصائصه المرطّبة المذهلة، أنّه ملائم لجميع أنواع البشرة ويمكن استعمال بألف طريقة وطريقة. تنعّمي إذاً بزيت Extraordinary Facial Oil غير الدهني الذي يتماشى بسلاسة تامّة مع النظام الذي تتبعينه للعناية بجمالك.

تشكّل الزيوت مكوّنات ثمينة في مستحضرات العناية بالبشرة إذ تعوّض مباشرة التأثير الذي يخلّفه النقص في الدهون بطبقات الجلد الداخلية على مظهر البشرة الخارجي، ما يحافظ على ترطيبها ورونقها ومرونتها إلى أبعد الحدود. وفي هذا السياق، يقدّم إليك زيت الوجه Extraordinary Facial Oilخصائص الزيوت الغنيّة التي تمنحه عدّة نقاط قوّة، منها أنّه مرطّب شامل أُعدّ بنسبة 98% من الزيوت الطبيعية الأصل. فهو يتألّف إذاً من مكوّنات مختارة بالتحديد نظراً لقدرتها على التغلغل وملمسها الناعم، وهذا ما يجعله زيتًا متعدّد الإستعمالات يوفّر لنا إمكانيّة استعماله بألف طريقة وطريقة مختلفة نذكر منها ما يلي:

• قد تستعمله بعض عاشقات الجمال لإبراز عظمتي الخدّين

• فيما تفضّل أخريات استخدامه كمستحضر ليلي عميق الترطيب

• أو صباحاً كمستحضر أساسي مع كريم حماية من أشعّة الشمس لترطيب يدوم اليوم بأسره

• بإمكانك استعمال هذا الزيت كيفما تشائين وفي الوقت المناسب لك

يمتاز زيت الوجه Extraordinary Facial Oilبمزيج من ثمانية زيوت ثمينة اختيرت بعناية كونها تعزّز مرونة البشرة ورونقها. فالخزامى التي تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسّط واللافندين والمردقوش وإكليل الجيل تجتمع مع زهور عطرة وهي الجيرانيوم والورد والبابونج الملطّف إضافة إلى الليمون الفوّاح لمزيد من التعقيد والإتقان.

وتعليقاً منها على هذا المستحضر، قالت إليزبيت بوهادانا، خبيرة العناية بالبشرة في لوريال باريس: "تكمن ميزة الزيوت الثمينة في أنّها تحتوي على تركيز عال من الجزيئات التي تتمتع بخصائص بيولوجية ويمكن الجمع بينها ببراعة تامّة. وقد اختيرت الزيوت الثمانية الأساسية نظرًا لتواؤمها مع بعضها البعض ولخصائصها الإضافيّة المكافِحة لعلامات تقدّم البشرة في السن."

باختصار، تشكّل زيوت الوجه أحدث صيحة في عالم العناية بالبشرة وأكثر المستحضرات المستعملة تقليدياً عندما يتعلّق الأمر بالترطيب العميق الذي يدوم لفترة طويلة والملمس الحريري المثالي. وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ زيت الوجه Extraordinary Facial Oil الثوري من لوريال باريس، بات اليوم إضافة ضروريّة إلى أيّ نظام جمالي.