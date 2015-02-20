بالفيديو - باتشيكو يواصل التعثر .. فرط في تقدمه مرتين أمام هجر

واصل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للشباب السعودي ومدرب الزمالك الأسبق نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي.

خسر 1-0 وتعادل 2-2، وأمام هجر يوم الخميس بالجولة 16 من الدوري السعودي تعادل 4-4 رغم تقدمه مرتين.

افتتح رافينيا التسجيل للشباب في الدقيقة 19، وتعادل رياض حسن في الدقيقة 35، ثم تقدم نايف هزازي مرة أخرى في الدقيقة 53.

وعادل النتيجة رياض حسن في الدقيقة 64.

ثم تقدم جون أنطوي للشباب في الدقيقة 68، وضاعف البديل عبد العزيز البيشي تقدم فريقه بالدقيقة 79.

وفي أخر خمس دقائق بالمباراة، فرط لاعبو الشباب في التقدم .. ونجح هجر في تسجيل هدفين لتنتهي المباراة 4-4.

بتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده للنقطة 29 بالترتيب الثالث، ويأتي هجر ثامنا برصيد 18 نقطة.

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