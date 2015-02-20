رئيس الأهلي: عودة الدوري؟ حاسبوا المسؤول عن الكارثة أولاً

أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أنه مع عودة الدوري، ولكن مع وضع ضوابط صارمة يلتزم بها الجميع.

وقال طاهر: "بالطبع مع عودة الدوري، هذا أمر غير قابل للنقاش، بشرط وضع ضوابط وآليات يشارك بها جميع الأطراف وملزمة للكل".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "إذا تمت محاسبة المسؤول عن الكارثة الأليمة، أعتقد سيعود النشاط الكروي في أسرع وقت".

وتابع "الكارثة أودت بحياة شباب رائع يحب ناديه، وأتمنى ألا تتكرر مرة أخرى، ولكن إلغاء الدوري معناه انهيار النشاط".

وأتم "كنت من أول المؤيدين لقرار عودة الجماهير، وكنا مستعدين له، مثلما خرجنا بمباراة الأهلي والمصري إلى بر الأمان".