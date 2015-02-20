أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طاهر: الأهلي سيتوج بالسوبر لأنه يجيد في الأزمات

Google+ Print
طاهر: الأهلي سيتوج بالسوبر لأنه يجيد في الأزمات طاهر: الأهلي سيتوج بالسوبر لأنه يجيد في الأزمات

يثق محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في قدرة الفريق على التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب وفاق سطيف في الجزائر.

وقال طاهر بلهجة واثقة: "إن شاء الله سنفوز بالمباراة، ونعود بالكأس إلى القاهرة، ونسعد جماهير الأهلي كالعادة".

وبرر رئيس الأهلي "المباراة صعبة أمام منافس قوي، ، إلا أن لاعبي الأهلي يجيدون في الأزمات أكثر من الأوقات العادية".

وأوضح في تصريحات تليفزيونية "توقف بطولة الدوري عقبة كبيرة، ولكن لاعبي الأهلي وإدارييه معتادون دائمًا على الفوز".

وتابع "أثق أن لاعبي الأهلي سيقدمون أداء رجوليًا، ودائمًا ما يخرج الفريق من الظروف الصعبة واقفًا على قدمه".

وأتم طاهر "الأهم بالنسبة لي أن تخرج المباراة بشكل يليق باسم الفريقين عربيًا وأفريقيًا".

ويلتقي الأهلي بطل الكونفدرالية مع وفاق سطيف حامل لقب دوري الأبطال في الخامسة مساء السبت بملعب مصطفى شاكر في البليدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع