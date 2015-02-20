طاهر: الأهلي سيتوج بالسوبر لأنه يجيد في الأزمات

يثق محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في قدرة الفريق على التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب وفاق سطيف في الجزائر.

وقال طاهر بلهجة واثقة: "إن شاء الله سنفوز بالمباراة، ونعود بالكأس إلى القاهرة، ونسعد جماهير الأهلي كالعادة".

وبرر رئيس الأهلي "المباراة صعبة أمام منافس قوي، ، إلا أن لاعبي الأهلي يجيدون في الأزمات أكثر من الأوقات العادية".

وأوضح في تصريحات تليفزيونية "توقف بطولة الدوري عقبة كبيرة، ولكن لاعبي الأهلي وإدارييه معتادون دائمًا على الفوز".

وتابع "أثق أن لاعبي الأهلي سيقدمون أداء رجوليًا، ودائمًا ما يخرج الفريق من الظروف الصعبة واقفًا على قدمه".

وأتم طاهر "الأهم بالنسبة لي أن تخرج المباراة بشكل يليق باسم الفريقين عربيًا وأفريقيًا".

ويلتقي الأهلي بطل الكونفدرالية مع وفاق سطيف حامل لقب دوري الأبطال في الخامسة مساء السبت بملعب مصطفى شاكر في البليدة.