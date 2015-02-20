سوبر_افريقيا - محمود طاهر: ما حدث في القمة تسبب في كارثة الدفاع الجوي

ما حدث في مباراة القمة كان سببا في كارثة الدفاع الجوي.. ضعف اتحاد الكرة وراء ما يحدث.. وعودة الدوري بتلك الحالة دون معاقبة أحد سيكون بابا أمام مذابح لا تتوقف في ملاعبنا.. هكذا يؤمن محمود طاهر.

رئيس النادي الأهلي أدلى بحوار لمراسل FilGoal.com من الجزائر حيث يستعد الفريق الأحمر لخوض السوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف.

وقال طاهر: "في البداية أرسلت لاتحاد الكرة احتجاجا رسميا ضد التحكيم.. رفضوا أن يقود مباريات الأهلي حكاما أجانب وقتها".

وتابع "في مباراة الأهلي والزمالك، حدثت أزمة كبرى بوجود جماهير غفيرة في المدرجات تفوق الأعداد المسموح بها في جانب الزمالك".

وأردف "تقدمنا بشكوى.. فجاء رد هزلي من اتحاد الكرة".

وأكمل "وهذا الرد الهزلي ووجود جماهير بدون حق في المدرجات من وقتها كان سببا فيما حدث في ملعب الدفاع الجوي".. تحركت بدون عقوبات، بردود هزلية، والجماهير فهمت أن الدخول بلا قيود.

وأفاد "طلبنا خبراء أجانب لوضع لوائح للدوري المصري، فسخر منا الجميع في لجنة الأندية وكان هذا سبب انسحابنا.. ما رأيهم الآن".

وأتم "الناس حينها لم تستوعب.. لكن عودة الدوري دون أن نتعلم، دون محاسبة من أخطأ، ستكون سببا في مذابح جديدة في الكرة المصرية".