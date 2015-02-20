سوبر_افريقيا - الأهلي يضطر لتغيير ملعب تدريبه

لم يستطع الأهلي إجراء مرانه كما كان متفقا على أرض ملعب استاد 5 يونيو في الجزائر، وذلك استعدادا للسوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف.

وقال مراسل FilGoal.com من الجزائر إن الفريق اضطر إلى الذهاب لملعب أخر تابع للقوات المسلحة هناك.

استاد 5 يونيو به إصلاحات، ولهذا تم تغيير الملعب بالنسبة للأهلي.

واهتم خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي بأن تكون التدريبات هدفها فقط الاستشفاء بعد مجهود السفر الذي أرهق اللاعبين.

التدريبات كانت خفيفة، اللاعبون استعادوا نشاطهم فقط من خلالها، على أن يبدأ العمل بقوة في تدريبات الجمعة تحضيرا للقاء السبت.