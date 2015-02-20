سوبر_افريقيا - عبد الله السعيد: الأهلي لا يهتم بصعوبة المباراة

الأهلي لا يفكر إلا في التتويج، مهما كانت ظروفه ومهما كانت مباراته صعبة.. هكذا يؤمن عبد الله السعيد نجم الفريق الأحمر.

يلتقي الأهلي بوفاق سطيف الجزائري يوم السبت في موقعة تحدد من هو الفريق المظفر بالسوبر الإفريقي.

وقال عبد الله السعيد قبل المباراة لـFilGoal.com: "المباراة صعبة، جدا ربما".

وتابع "وفاق سطيف فريق قوي، يعرف الأهلي جيدا.. ويلعب في وطنه الجزائر".

لكنه استدرك "رغم كل شيء، الأهلي لا يدخل مباراة إلا وهو يفكر في الفوز.. فما بالكم والمباراة تساوي بطولة".

وأردف "سنلعب على اللقب ولا يشغل بالنا إلا تحقيقه.. لا نهتم بصعوبة المباراة".