انتبه.. إصابتك بالأمراض العضوية تؤثر على كفاءة المخ

يعانى البعض من خلل فى مستوى الكالسيوم والبوتاسيوم فى الدم، مما يكون له تأثير سلبى ومضاعفات على صحة الجسم ومن ضمنها المخ.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب، أن الإصابة بخلل فى نسبة البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم فى الدم، ينتج عنها اضطراب فى كهربة المخ التى تكون عبارة عن زيادة أو نقصان فى مراكز معينة فى المخ، حيث إن هذه الكهربة كيميائية نتيجة لتفاعلات كيميائية تحدث بين البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم، وعند حدوث خلل بهم تتم الإصابة بالصداع الذى قد تكون من مضاعفاته حدوث صرع .

الأشخاص المصابون بالكبد والكلى أكثر عرضة لحدوث اضطراب فى المخ:

>يشير د.مدحت أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الكبد والكلى يكونون أكثر عرضة لحدوث اضطراب فى كهربة المخ، لأن المخ الناتج النهائى للجسم، وعند الإصابة بأى مرض عضوى فى حالة عدم العلاج يتأثر المخ، لأنه الوظيفة العليا للجسم، وأن أى مشكلة مرضية تحدث بالجسم تؤثر على المخ، فيجب الاهتمام بعلاج المرض حتى لو كان بسيطا.

يتابع استشارى أمراض المخ والأعصاب، أن المخ هو الناتج النهائى للجسم، وعند الإصابة بأى مرض عضوى فيؤثر على المخ ويضعف مراكز معينة به، ومنها الأنيميا والأنفلونزا وغيرها من الأمراض.