برنامج تدريبى للمرشدين الزراعيين للنهوض بالإنتاج الزراعى بالمنوفية

صرح الدكتور أحمد عبد المنعم حبليزة وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن إدارة الإرشاد الزراعى قامت بعمل برنامج لتدريب المرشدين الزراعيين بجميع مراكز المحافظة، للنهوض بقطاع الزراعة بدءا من قويسنا يوم الأحد 2/6/2013 بندوة عن الذرة والقطن والمخصبات الزراعية وفى الشهداء يوم الاثنين 3/6/2013 ندوة عن الذرة والقطن وتربية الدواجن ويوم الثلاثاء 4/6/2013 عن الذرة وتربية الدواجن بأشمون، والأربعاء 5/6/2013 بمنوف، واليوم الخميس 6/6/2013 ندوة عن الذرة والقطن وتربية الدواجن بتلا ويوم الأحد الموافق 9/6/2013 ببركة السبع ندوة عن الذرة والمخلفات الزراعية، ويوم الاثنين الموافق 10/6/2013 بشبين الكوم عن الذرة والقطن والمخصبات الزراعية ويوم الثلاثاء 11/6/2013 ندوة عن الذرة والقطن وتدوير المخلفات بالسادات والأربعاء الموافق 12/6/2013 ندوة عن الذرة والقطن وتدوير المخلفات بالشهداء ويوم الخميس 13/6/2013 عن الذرة والقطن وتدوير المخلفات بتلا.

وأكد المهندس جمال النمر مدير إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة على أنه سيتم عقد ندوة كل أسبوع فى قرية من القرى فى جمعية زراعية ويوم من كل أسبوع فى حقل من حقول القرى التابعة للمركز ويوم داخل المركز الإرشادى، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يحاضر فيه أخصائى الإرشاد الزراعى بالمديرية بمعاونة أساتذة الحملة القومية للذرة وأساتذة القافلة العلمية من كلية الزراعة بالمنوفية.