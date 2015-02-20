“الطيران المدني” تنفي إقلاع طائرات لإجلاء مصريين عائدين من ليبيا عبر تونس

نفى مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى ،ما تردد عن وصول أولى الطائرات المصرية منتصف ليل الجمعة لنقل المصريين العاملين في ليبيا من مطار “جربا جرجيس” التونسي، موضحًا أن طائرات شركة “مصر للطيران” على أتم الاستعداد للعمل على عودة المصريين من هناك.

وقال المصدر إنه حتى الآن لم يتقرر موعد إقلاع أى طائرة مصرية إلي تونس لنقل المصريين من هناك، وأن العمل والتنسيق مازال مستمرًا بين الجهات المعنية ووزارتى الخارجية والطيران للتنسيق في هذا الإطار.

وكانت قد نُشرت أخبار تفيد بأن وزارة النقل التونسية ،أكدت بأن طائرات مصرية ستبدأ مع منتصف الليلة فى تسيير رحلات جوية انطلاقًا من مطار “جربا جرجيس” الدولى فى اتجاه المطارات المصرية لإجلاء المصريين الفارين من الصراع فى ليبيا.