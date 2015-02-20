موجز الصحافة المحلية: اعترافات أخطر قيادات "أنصار بيت المقدس"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما انفردت به جريدة "اليوم السابع" بشأن اعترافات أخطر قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، التى تكشف كواليس محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم التى تمت منذ عدة شهور، وأسباب فشلها، فضلاً عن خطة اغتيال الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، وغير ذلك من الاعترافات عن خطط التنظيم الإرهابى، وتحت عنوان "جيشنا يدافع ولا يغزو"، تنشر الجريدة تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وفد رؤساء تحرير صحف دول حوض النيل، والذى أكد خلاله أن الغارات الجوية التى شنتها مصر ضد معاقل داعش، كانت دقيقة للغاية، ولم تستهدف إلى تمركزات لعناصر إرهابية.

وقالت جريدة "الأهرام" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن الضربة الجوية المصرية لمعاقل تنظيم «داعش» الإرهابى فى ليبيا كانت مركزة واستهدفت العناصر الإرهابية فقط دون سواها، وأوضح أن دماء المصريين الأبرياء لا يمكن أن تذهب هباء، وأنه يتعين التصدى لمن يبررون القتل باسم الدين ويصنفونه فى إطار الجهاد، وهى رؤى مغلوطة تجافى الحقيقة تمامًا، جاء ذلك خلال لقائه أمس بعدد من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية فى دول حوض النيل وبعض دول الجنوب الأفريقى، وذلك بحضور مسئولى وزارة الخارجية المكلفين بمتابعة شئون دول حوض النيل، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ونشرت جريدة "الأخبار"، أن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل قررت التحفظ على جميع أموال وممتلكات 30 عضوًا بمجلس جماعة الإخوان الإرهابية الذى يعقد فى تركيا، سواء كانت أموالاً سائلة بالبنوك، أو منقولة، أو عقارية، داخل البلاد وخارجها، صرح بذلك المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة وقال: إن الـ30 عضوًا نصفهم هارب فى تركيا ولندن وأستراليا وألمانيا.. وأن هؤلاء الأشخاص يقومون بتمويل المظاهرات وأعمال الشغب".

وعلمت جريدة "المصرى اليوم" أن المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية انتهى من وضع إستراتيجية "مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020"، وقالت مصادر بالمجلس إنه سيتم عرض الاستراتيجية على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام المقبلة.

وكشفت جريدة "الشروق" عن أن مصدرًا مصريًا أكد أن المناقشات الدائرة فى مجلس الأمن الدولى بشأن المقترحات المصرية للتعامل مع ملف الجماعات الإرهابية فى ليبيا لن تمثل قيدًا على تحركات مصر لحماية أمنها القومى، وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية وعربية عن أن تحركات مصر من أجل اتخاذ المجتمع الدولى موقفًا قويًا ضد خطر الإرهاب المتزايد فى ليبيا اصطدمت بحسابات دولية وإقليمية معقدة، ما دفع القاهرة إلى التخلى عن فقرتين و3 جمل من مشروع القرار، الذى تقدمت به إلى مجلس الأمن من أجل ضمان تمريره.

موجز أخبار مصر للساعة1.. 5 حوادث بـ"الدائرى" بسبب الأمطار

>

>موجز أخبار مصر للساعة6.. السيسى: ضرباتنا بليبيا استهدفت بؤر الإرهاب فقط

>

>أخبار مصر للساعة 10.. العليا للانتخابات تغلق باب تلقى أوراق المرشحين

>

>أخبار مصر العاجلة.. البنتاجون: مصر لم تبلغنا مسبقاً بغاراتها فى ليبيا

>

>موجز الصحافة العالمية.. إسقاط حكم الإخوان عرقل حلم داعش فى تكوين خلافته

>

>موجز أخبار محافظات مصر.. وزير الداخلية يقيل مدير أمن بور سعيد

>

>موجز الفن.. منى زكى: أفكر كثيرا قبل الإقدام على أى عمل درامى