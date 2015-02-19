اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية تنفي استبعاد أحمد عز

نفت اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية صدور أية قرارات برفض طلبات المرشحين بمختلف دوائر المحافظة وما تردد عن قيام اللجنة بإستبعاد المهندس احمد عز أمين تنظيم الوطني المنحل والمرشح على مقعد دائرة السادات وأضافت اللجنة انها ستعلن كشوف المرشحين باكر الجمعة على أن تبدأ مرحلة الطعون والتنازلات الى أن يتم اعلان الكشوف النهائية التي سيتم أجراء الاقتراع عليها .

من جانبه أكد المستشار وائل عمران عضو اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية أن الحصيلة النهائية لمرشحى الانتخابات البرلمانية بدوائر المحافظة بلغ 251 مرشح وأنه سيتم استقبال تقديم الطعون على المرشحين بدءا من صباح غدا الجمعة على خوض الانتخابات وأشار إلى أن 32 مرشح تقدموا باوراقهم للترشح فى الانتخابات البرلمانية اليوم بمحكمة شبين الكوم الابتدائية .