أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير التعليم يحذر من الدعاية الانتخابية داخل وخارج المدارس بالسويس

Google+ Print
وزير التعليم يحذر من الدعاية الانتخابية داخل وخارج المدارس بالسويس وزير التعليم يحذر من الدعاية الانتخابية داخل وخارج المدارس بالسويس

 

وزير التربية والتعليم

استقبلت مديرية التربية والتعليم بالسويس، اليوم الخميس، فاكس يحمل توقيع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية و التعليم يحذر من استخدام المدارس كمنصات دعاية لمرشحى البرلمان.

و شدد أبو النصر على عدم السماح بتوزيع منشورات أو دعاية أو هدايا تحمل طابعاً انتخابىاً داخل المديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس التابعة لها كما نهى عن التحدث أو التعليق على الأمور السياسية فى أماكن العمل خاصة داخل الحرم المدرسي.

قال أيمن سمير المسئول الاعلامي لمديرية التعليم بالسويس أن الوزير حذر من السماح بمرور المرشحين أو ممثليهم في كل المنشآت التعليمية و منع كتابة أي عبارات أو لافتات دعائية أو انتخابية أو صور مرشحين على أسوار المدارس أو الإدارات التعليمية.

وطالب الإدارات المدرسية برفض إقامة أو المشاركة فى أى ندوات أو لقاءات خاصة بالأحزاب و أى أنشطة ذات الطابع السياسى و أكد أبو النصر على عدم التردد فى اتخاذ الإجراءات القانونية و التأديبية مع كل من يخالف هذه التعليمات لتظل المنشآت التعليمية بعيدة عن مرمى السجال السياسى الدائر فى الشارع المصرى و لتظل المدارس قائمة بدورها الأسمى فى تربية و تعليم النشء.

ومن جانبه طالب عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس مصطفى فتح الله مدير إدارة أمن المديرية بمتابعة تنفيذ قرارات الوزير أبو النصر لضمان حيدة و استقلالية مدارس المحافظة عن الشأن السياسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا