وزير التعليم يحذر من الدعاية الانتخابية داخل وخارج المدارس بالسويس

استقبلت مديرية التربية والتعليم بالسويس، اليوم الخميس، فاكس يحمل توقيع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية و التعليم يحذر من استخدام المدارس كمنصات دعاية لمرشحى البرلمان.

و شدد أبو النصر على عدم السماح بتوزيع منشورات أو دعاية أو هدايا تحمل طابعاً انتخابىاً داخل المديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس التابعة لها كما نهى عن التحدث أو التعليق على الأمور السياسية فى أماكن العمل خاصة داخل الحرم المدرسي.

قال أيمن سمير المسئول الاعلامي لمديرية التعليم بالسويس أن الوزير حذر من السماح بمرور المرشحين أو ممثليهم في كل المنشآت التعليمية و منع كتابة أي عبارات أو لافتات دعائية أو انتخابية أو صور مرشحين على أسوار المدارس أو الإدارات التعليمية.

وطالب الإدارات المدرسية برفض إقامة أو المشاركة فى أى ندوات أو لقاءات خاصة بالأحزاب و أى أنشطة ذات الطابع السياسى و أكد أبو النصر على عدم التردد فى اتخاذ الإجراءات القانونية و التأديبية مع كل من يخالف هذه التعليمات لتظل المنشآت التعليمية بعيدة عن مرمى السجال السياسى الدائر فى الشارع المصرى و لتظل المدارس قائمة بدورها الأسمى فى تربية و تعليم النشء.

ومن جانبه طالب عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس مصطفى فتح الله مدير إدارة أمن المديرية بمتابعة تنفيذ قرارات الوزير أبو النصر لضمان حيدة و استقلالية مدارس المحافظة عن الشأن السياسي.