أمل حجازي تكشف لـ"سيدتي نت" عن سبب إنفعالها في "المتهم"

أكّدت الفنّانة أمل حجازي، في حديث لـ"سيدتي نت"، أنّها "عائدة إلى الساحة الغنائيّة، والمهمّ للشخص أن يعود بعد غياب"، موضحة أنّ سبب غيابها كان المشاكل بينها وبين شركة "روتانا"، وهي أمور سبق وذكرتها في المقابلات الصحافيّة. وأضافت: "قرّرت أن أكون بمفردي".

وعن إعلان حلقة "المتّهم" التي ستطلّ فيها أمل كضيفة الأحد المقبل وعمّن ستّتهم، قالت: يجب أن تشاهدوا الحلقة لترو من سأتّهم".

وعن انفعالها، الذي ظهر خلال إعلان الحلقة، أشارت إلى أنّها "من الأشخاص الذين ينفعلون بسرعة، ولكن سرعان ما ينتهي انفعالها بعد دقيقة أو دقيقتين، وأحياناً هناك مواضيع تستفزّها".

وردّاً على سؤال، عن أنّها من الأشخاص المسالمين في الحياة، قالت: "أنا مسالمة، وقلبي طيّب، وعندما أغضب سرعان ما يزول غضبي".

وعن تحضيراتها الجديدة، أشارت أمل إلى أنّها "تحضّر كليب لأغنيتها" الليلة" ومن المقرر أن تطرح "سينغل" جديد في الأسواق قريباً جدّاً.

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