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بالصور: سيارات الإطفاء في منزل براد بيت وأنجلينا جولي

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الخميس 19-02-2015 17:52

شوهدت سيّارات الإطفاء تتوجّه إلى منزل الممثل Brad Pitt وزوجته الممثلة Angelina Jolie الكائن في ولاية لوس أنجليس الأمريكيّة.

ورصدت عدسات الباباراتزي صوراً لرجال الإطفاء والمسعفين أمام منزل الثنائي، دون معرفة الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك.

ولم يُعرف أيضاً، حتى الساعة، ما إذا كان النجم، البالغ من العمر 51 عاماً، وزوجته البالغة من العمر 39 عاماً، وعائلتهما متواجدين في المنزل خلال تلك الحادثة، خاصّة وأنّ سيّارات الإطفاء غادرت المكان بعد فترة وجيزة.

يذكر أن آخر مرّة ظهر فيها الثنائي Brad Pitt و Angelina Jolie سويّاً كانت في حفل تكريم السينمائيين.

 

أنجلينا جولي تتفوّق على أهمّ شخصيات العالم وتتوّج أكثر سيّدة محبوبة

 

 

 

 

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