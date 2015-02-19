نجوم الفنّ يحتفلون مع خليل أبو عبيد بألبوم "بعدُن"

بعد ألبومه الأخير "إيسار"، أطلق أستاذ الموسيقى والملحن والموزّع خليل أبو عبيد، ألبوماً غنائيّاً جديداً بعنوان "بعدُن"، من 12 أغنية، من تأليفه وألحانه وتوزيعه، في فندق "انتركونتيننتال- فينيسيا"، بحضور عدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل وأهل الصحافة.

"سيدتي نت" تحدّثت مع أبو عبيد، الذي أكّد أنّ ألبوم "بعدُن" يختلف عن "ايسار" لجهة التعاون مع عدد كبير من الموسيقيين الأوكرانيين والبلغاريين من جهة، ونخبة من العازفين اللبنانيين من جهة أخرى (الناي، القانون، العود، الغيتار، درامز)، مما ساهم في تصنيع موسيقى شرقيّة بحتة.

ولفت أبو عبيد إلى أنّ الألبوم يضمّ أغنيات كتبها ولحّنها ووزّعها، وليس مقطوعات موسيقيّة، كالألبوم السابق، وقد راعى التنوّع في المستوى المقدّم. كما يحوي الألبوم مقطوعة موسيقيّة خليجيّة. وأكّد أبو عبيد أنّه مبتعد هذه الفترة عن المشاركة في أيّ من برامج الهواة، ويفضّل التركيز على عمله الخاص.

بالتزامن مع إطلاق الألبوم، تمّ إطلاق شركة "Starbuzz Entertainment" للإنتاج الفني لأصحابها رجل الأعمال وائل الحلواني و أبو عبيد والملحن هشام بولس. حيث أكّد بولس، خلال كلمته، أنّ الهدف الذي تصبو إليه الشركة هو اختيار الأشخاص ذوي الإمكانات الفنيّة الجديرة بالتبنّي، وأوّل فنانة سيتمّ انتاج ألبوم لها، بعد أبو عبيد، هي مشتركة "ذا فويس" ريم مهرات.

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