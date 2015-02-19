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هل تسبّبت حالة نور الشريف الصحيّة بتأجيل تصوير مسلسله؟

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هل تسبّبت حالة نور الشريف الصحيّة بتأجيل تصوير مسلسله؟ هل تسبّبت حالة نور الشريف الصحيّة بتأجيل تصوير مسلسله؟

الخميس 19-02-2015 22:18

أعرب محمد فوزي، منتج مسلسل"أولاد منصورالتهامي"، الذي يقوم ببطولته الفنان نورالشريف،عن اندهاشه مما تردّد مؤخراً حول تأجيل البدء في تصوير المسلسل، بسبب ظروف الشريف المرضيّة.

وقال فوزي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"إنّ الحالة الصحيّة لشريف ليست هي السبب في تأجيل المسلسل، لأنّ العمل ما زال في مرحلة الكتابة، متسائلاً:" كيف سنقوم بتصويره الآن؟!"

وكانت آخرأعمال نورالشريف من خلال مسلسل"خلف الله"، الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي.

 

 

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