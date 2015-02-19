هذا هو الجلباب الذي تبرّعت به هند صبري

بعد حملة تبرّع أطلقتها هند صبري عبر الإنترنت لصالح برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أهدت الفنانة التونسيّة جلباباً بدويّاً، كانت قد ارتدته في فيلم "الجزيرة 1" إلى السيدة منة الله لمعي، كونها صاحبة أكبر تبرّع في الحملة، التي استمرّت عبر الإنترنت لمدة أسبوعين.

وقالت هند صبري، عقب تقديم الجلباب ": لم تنتهِ الحملة بعد"، كما دعت زميلها أحمد السقا في الفيلم لمواصلة المبادرة قائلة: "السقا هو التالي. لقد دعوته ليفعل الأمر نفسه وسوف يقوم بدوره في الحملة قريباً"، وأضافت: "الفكرة هي أن تستمر عجلة الحملة في الدوران".

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