سيلينا غوميز تظهر وشمها العربي وتتحدث عن حبها الأول

تصدرت النجمة العالمية Selena Gomez غلاف العدد الجديد من مجلة V Magazine، وعلى خطى العديد من النجمات أمثال Irina Shayk و Lady Gaga و Kim Kardashian وغيرهم، ظهرت Gomez بإطلالة جريئة جردتها من البراءة التي لاطالما عرفت بها من خلال أفلام ومسلسلات ديزني في بداية مشوارها الفني.

Selena البالغة من العمر 22 عاماً أجرت جلسة تصوير لصالح المجلة، وإعتمدت لوكات مختلفة، بعضها جعلتها تبدو أصغر سناً، كما لفتت الأنظار إلى الوشم الذي وضعته على ظهرها وهو عبارة "أحب نفسك أولاً" باللغة العربية.

وخلال المقابلة التي أجرتها Gomez مع V Magazine، تحدثت عن بعض جوانب حياتها الشخصية، خصوصاً عن أهم وأشهر مرحلة عاشتها، وهي علاقتها بالمغني العالمي Justin Bieber.

وقالت النجمة Selena: "كنت في الـ18 من عمري، وكان حبي الأول، وكلما كبرت في السن زادت الأمور التي أهتم بها، وبعد كل ما مررت به بتّ أفهم ما يحصل".

وأضافت: "كلما كان الشخص أصغر، كان فهمه للأمور مختلفاً.. شعرت ان لدينا بعضنا البعض وان العالم ضدنا. كان الأمر غريباً ولكن مذهلاً، والحقيقة هي ان الإنسان يعيش ويتعلم".

وتابعت قائلة: "أعتقد ان هذه السنة ستكون مذهلة، أشعر بأنني أفضل من أي وقت في حياتي. أنا أحمل معي بعض الجروح، ولكنني أحب ذلك".