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دجيكو: يعجبني بوني.. سأبقى في سيتي

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دجيكو: يعجبني بوني.. سأبقى في سيتي دجيكو: يعجبني بوني.. سأبقى في سيتي

كرر إدين إدجيكو مهاجم مانشستر سيتي رغبته في البقاء بين أجواء النادي الإنجليزي رغم التقارير التي ربطته بالرحيل.

ارتبط اسم إدجيكو بالعديد من الأندية الأوروبية بعد استقدام مانشستر سيتي للمهاجم الإيفواري ويلفريد بوني.

ويملك سيتي من المهاجمين، إدجيكو، سيرخيو أجويرو، ستيفن يوفيتيتش، والآن ويلفريد بوني.

وقال إدجيكو عن تلك التقارير: "كل صيف وكل شتاء يقولون إني سأرحل.. هذا دوما غير صحيح".

وتابع البوسني الدولي "لو قررت تخصيص بعض الوقت للرد على تلك التقارير، لن أجد وقتا لشيء أخر".

وعن بوني، قال: "يعجبني كثيرا.. أعتقد أن كل لاعب في سيتي سيحصل على فرصة، كلنا سنلعب".

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