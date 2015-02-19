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مشكلة بيل.. ' إنه شخص لطيف '

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مشكلة بيل.. ' إنه شخص لطيف ' مشكلة بيل.. ' إنه شخص لطيف '

يؤمن فرانك لامبارد النجم المخضرم للكرة الإنجليزية، أن شخصية جاريث بيل قد تكون جزء من أزمة مشكلته في ريال مدريد.

بيل الذي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو يواجه انتقادات وصافرات استهجان من مدرجات الميرنجي، بسبب أنانيته أحيانا، عدم ترابطه مع كريستيانو رونالدو في الملعب أيضا.

وقال لامبارد عن ذلك: "ربما هو شخص لطيف.. دوما اللاعب يتحلى ببعض الفخر والعظمة".

وتابع لشبكة سكاي سبورتس "اللاعب في مرحلة التفكير، هل علي أن أسدد مباشرة أم أمرر حتى لا أتعرض لانتقادات.. هذا الأمر غير جيد لجاريث بيل".

الحل

ويؤمن لامبارد نجم تشيلسي السابق أن على كريستيانو رونالدو دعم زميله علانية.

وأوضح "على رونالدو أن يقول صراحة إنه يدعم بيل.. هذا قد يكون جيدا بالنسبة لجاريث".

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