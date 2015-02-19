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مجلس التعاون الخليجى ينفي انتقاده لمصر لاتهامها قطر بدعم الإرهاب

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مجلس التعاون الخليجى ينفي انتقاده لمصر لاتهامها قطر بدعم الإرهاب مجلس التعاون الخليجى ينفي انتقاده لمصر لاتهامها قطر بدعم الإرهاب

نفى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إليه حول العلاقات الخليجية – المصرية.

وأكد الزياني حسبما نشر فى وكالة أنباء البحرين أن دول مجلس التعاون دائماً ما تسعى إلى دعم و مؤازرة جمهورية العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح في كافة المجالات، وهذا ما تترجم في اتفاق الرياض واتفاق الرياض التكميلي الذي وقعه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله و رعاهم، لإدراك القادة لأهمية التلاحم و التكامل مع مصر الشقيقة، باعتبار أن أمن واستقرار مصر من أمن و استقرار دول الخليج، وخاصة في ظل الظروف الدقيقة و الحساسة التي تمر بها المنطقة و العالم بأسره، والتي تستدعي الترابط الوثيق بين الأشقاء جميعاً.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس قد أكدت وقوفها التام مع مصر وشعبها الشقيق في محاربة الإرهاب وحماية مواطنيها في الداخل والخارج، وتؤيد كافة ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، بعد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصرياً في الأراضي الليبية، مؤكداً على أن ذلك حق أصيل من حقوق الدول في الحفاظ على أمنها و استقلالها و سلامة مواطنيها.

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