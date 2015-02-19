تعرف على علاجات المياه البيضاء والالتهاب الشبكى السكرى الناتجة عن السكر

مرض السكر، من الأمراض التى لها تأثير ضار على صحة العين فى حالة عدم انضباط مستوى السكر، فينتج عنها بعض المضاعفات كالالتهاب الشبكى السكرى.

يقول الدكتور أحمد الصاوى استشارى طب وجراحة العيون، أن تعرض مريض السكر للإصابة بالمياه البيضاء يكون علاجها من خلال عدة طرق، منها علاج جراحى من خلال فتحات صغيرة لا تزيد عن 2 ملم، ولا تحتاج إلى غرز جراحية، حيث يتم إزالة المياه البيضاء من داخل العين بالموجات فوق الصوتية، ثم يتم شفطها، وحديثا يتم إزالة المياه البيضاء عن طريق الفيمتو ليزر كعنصر مساعد للموجات فوق الصوتية، وبعدها يستطيع المريض ممارسة حياته ثانى يوم من العملية.

يستكمل حديثة قائلا: "بعد إجراء العملية الجراحية يتم زرع عدسة صناعية داخل العين بمواصفات معينة ومقاسات محددة طبقا لكل حالة على حدة، ومن خلالها يستطيع المريض رؤية المسافات البعيدة والقريبة، كما أن بعض العدسات الحديثة لإصلاح الاستجماتيزم وقصر وطول النظر".

>علاج الالتهاب الشبكى السكرى:

أما بالنسبة للالتهاب الشبكية السكرى، يتم علاجه عن طريق عدة بدائل طبقا لكل مرحلة من المرض، وعلى سبيل المثال يمكن استخدام الارجون ليزر لعلاج الأوعية الدموية الثانوية بالشبكية، كما يوجد عدة بدائل لعلاج الارتشاحات بمركز الإبصار عن طريق الحقن داخل العين سواء عن طريق العلاج بالكورتيزون أو الكيميائى، وفى المراحل المتقدمة والحالات التى يوجد بها نزيف وتليف وانفصال شبكى سكرى، فلابد من إجراء عمليات بالشبكية والجسم الزجاجى وإصلاح الانفصال الشبكى مع استخدام الليزر الجراحى.

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