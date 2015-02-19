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« العليا للانتخابات »:131 مرشحًا للفردي و5 قوائم في آخر أيام التقدم للبرلمان

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« العليا للانتخابات »:131 مرشحًا للفردي و5 قوائم في آخر أيام التقدم للبرلمان « العليا للانتخابات »:131 مرشحًا للفردي و5 قوائم في آخر أيام التقدم للبرلمان

مجلس النواب

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد من تقدموا بأوراقهم للترشح للبرلمان المقبل، اليوم الخميس (آخر أيام الترشح) بلغ 131 مرشحًا من بينهم 3 قوائم، وجميعهم من الذكور.

وأكدت اللجنة أن عدد السيدات اللائي سبق وتقدمن بأوراق ترشحهن بلغ 298 سيدة ليصل إجمالى المرشحين من الرجال والسيدات 5601 مرشح.

كما تقدمت اليوم 5 قوائم عن أحزاب «نداء والنور وحب مصر وصحوة مصر والجبهة المصرية».

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إنه سيتم حصر أعداد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم والإعلان عنها، غدا الجمعة، وأنه طبقا للجدول الزمنى فإن باب الطعون سيفتح لمدة 5 أيام بدءا من بعد غد السبت، وينتهى الأربعاء المقبل.

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