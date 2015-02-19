إزالة 635 منزلا من المنطقة الحدودية بالمرحلة الثانية فى رفح

أكدت مصادر أمنية فى تصريح لها اليوم الخميس، أنه تم إزالة وهدم 635 منزلا من المرحلة الثانية بالمنطقة الحدودية فى رفح حتى الآن، وجارى استكمال الإزالة والهدم لباقى منازل ومبانى المنطقة على مسافة 500 متر من المرحلة الأولى السابق إزالتها، تمهيدًا لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

ومن جانبه أشار مصدر فى مجلس مدينة رفح أنه تم حتى الآن صرف تعويضات قيمتها 66 مليون و330 ألف جنيه، وجارى استكمال صرف التعويضات المقررة لباقى المبانى.

يذكر أنه يتم إزالة وهدم المبانى فى المرحلة الثانية لمسافة 500 متر من المرحلة الأولى، والتى تم حصرها بعدد 1220 منزلا تضم نحو 2044 أسرة، وقد سبق إخلاء المرحلة الأولى لمسافة 500 متر من الحدود الدولية بإجمالى 837 منزلا، كما يتم صرف التعويضات المالية بواقع 1200 جنيه عن المتر المربع من المبانى الخرسانية ومبلغ 700 جنيه عن المتر المربع من المبانى ذات الحوائط الحاملة مضاف أليهما صرف مبلغ 100 جنيه عن المتر المربع المقام عليه المبنى، ومبلغ 1500 جنيه كإعانة عاجلة لإيجاد مسكن بديل (بالنسبة للمرحلة الثانية) و900 جنيه (بالنسبة للمرحلة الأولى).

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