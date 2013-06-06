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الإفراط فى ممارسة العادة السرية إلى العقم عند الرجال؟

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الإفراط فى ممارسة العادة السرية إلى العقم عند الرجال؟ الإفراط فى ممارسة العادة السرية إلى العقم عند الرجال؟

أرسل قارئ يقول أنا شاب عمرى 28 عاما، وأعانى من الرغبة الدائمة فى ممارسة العادة السرية يوميا، ولا أستطيع أن أمتنع عن ممارستها، والمشكلة التى أعانى منها مؤخرا، هى أنى أشك بإصابتى بالتهابات وألم بالخصية نتيجة لممارسة تلك العادة، فهل يمكن أن تؤدى تلك الحالة إلى إصابتى بالعقم؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة قائلا:
> بداية يجب أن نشير إلى أن ممارسة العادة السرية لا يمكن أن يتسبب فى الإصابة بالالتهابات التى تؤدى إلى العقم وتلك الالتهابات تنتج من خلال العدوى الفيروسية بأمراض معينة مثل الهرس والسيلان والتى تنتقل من خلال العلاقات الجنسية.

أما ما يعانى منه القارئ من ألم بالخصية فغالبا ما يكون السبب وراءها هو احتقان البروستاتا والذى يحدث للأشخاص الذين يتعرضون للإثارة وانتصاب العضو الذكرى بشكل متكرر، دون حدوث قذف، وتلك الحالة غالبا ما تنتهى بانتهاء السبب وخاصة فى السن الصغيرة.

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