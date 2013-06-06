بالفيديو.. حبيبة تهجو وزراء الإخوان بقصيدة "يا حكومة طفى النور"

لخصت الطفلة حبيبية صاحبة قصيدة "الخروف" الشهيرة، المشهد الحالى التى تمر به مصر فى كلمة "تمرد".

وقامت "حبيبة"، خلال حوارها مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى عبر قناة العربية الحدث، مساء الأربعاء، بإلقاء أحدث قصائدها بعنوان "تمرد".

ومن جانبه، أكد الشاعر يحيى عبد المنعم، والد الطفلة حبيبية صاحبة قصية "الخروف"، أنه لا يترك أى حدث تمر به البلاد إلا ويكتب عنه بعض الأبيات الشعرية، وألقى بعدها جزءًا من قصيدة كتبها بعنوان "لازم تنزل 30 يونيه".

وعادت مرة أخرى الطفلة حبيبة لتلقى واحدة من أحدث قصائدها بعنوان "كهربا.. يا حكومة طفى النور"، وأكدت "حبيبة" بأنها تتمنى أن تصبح مذيعة فى المستقبل.