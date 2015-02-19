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وزارة الدفاع الجزائرية: وحدات الجيش بالمرصاد لدحر اى محاولة اختراق

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وزارة الدفاع الجزائرية: وحدات الجيش بالمرصاد لدحر اى محاولة اختراق وزارة الدفاع الجزائرية: وحدات الجيش بالمرصاد لدحر اى محاولة اختراق
أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن الحدود الوطنية يحميها درع متين، وأن وحدات الجيش ومختلف قوات الأمن بالمرصاد لدحر أى محاولة اختراق وكلها يقظة واستعداد لمواجهة أى طارئ.

وقالت الوزارة فى موقعها الالكترونى، إن بعض وسائل الإعلام المكتوبة (المحلية) نشرت اليوم الخميس، مقالات مرتبطة بالوضع الأمنى السائد فى دول الجوار وخاصة فى ليبيا الشقيقة، وأن ما يجمع هذه المقالات أنها تتضمن معلومات وأرقام تصب فى اثارة الرأى العام وزرع البلبلة.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن الحدود الوطنية يحميها درع متين، وأن وحدات الجيش ومختلف قوات الأمن بالمرصاد لدحر أى محاولة اختراق وكلها يقظة واستعداد لمواجهة أى طارئ.

ودعت وزارة الدفاع وسائل الإعلام إلى تحرى الموضوعية والدقة مراعاة لمصلحة الوطن وتفاديا للوقوع فى فخ الدعاية المغرضة.
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