لجنة الصحة ترصد تصدعات فى مبنى مستشفى كفر صقر بالشرقية

قال الدكتور عبد الباسط خلاف، مدير مستشفى كفر صقر المركزى بالشرقية، إن لجنة السلامة المهنية التابعة لوزارة الصحة التى زارت المستشفى اليوم رصدت تصدعا فى المبانى وشروخا وتهالك بعض الغرف.

وأضاف، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن المستشفى مضاف ضمن خطة المديرية للمبانى المتعثرة هو ومبنى آخر تحت الإنشاء لم يستكمل التشطيبات النهائية له، ومن المقرر إدراجه فى الخطة لتطوير الخدمة الطبية بالمركز.

وأكد مدير المستشفى أنه فى حالة استكمال إنشائه ودخوله الخدمة سيتم توفير خدمة للعناية المركزة التى كانت غير متوفرة بالمستشفى، بسبب ضعف الإمكانيات وعدم وجود غرف مناسبة، وأيضا ستتم إتاحة غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، بالإضافة إلى غرف لائقة للشئون الإدارية.

ويذكر أن وفدا من وزارة الصحة زار عددا من مستشفيات الشرقية، والوحدات الصحية للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.