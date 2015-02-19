سـفـير ماليزيــا لمحافظ الدقهلية:يجب زيادة استثماراتنا بالمحافظة

استقبـــل حسام الدين إمام محافظ الدقهلية اليوم كو جعفر سفير دولة ماليزيا بالقاهرة والوفد المرافق له بحضور المهندس عمر الشوادفى محافظ الدقـــهلية السابق، واللواء أحمد الادكاوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية.

وتأتى زيارة السفير فى إطار زياراته للاطمئنان على حالة الطلبة الماليزيين الدارسين بجامعة المنصورة ومدى الرعاية المقدمة لهم من كافة الأجهزة المعنية مع استعراض ومناقشة سبل التعاون لدعم العلاقات المصرية الماليزية فى كافة المجالات خاصة الاستثمار .

وقال المحافظ إن الدقهلية من كبرى محافظات الجمهورية فى إنتاجها الزراعى وتعدد الأنشطة الصناعية والتجارية و المناطق الصناعية الجاذبة للمستثمرين إضافة إلى الأماكن السياحية والأثرية والمراكز الطبية الجامعية، مشيرا الى أن العديد من الرواد فى شتى المجالات من أبناء الدقهلية ومؤكدا توفير أوجه الرعاية لجميع الطلبة الماليزيين بجامعة المنصورة وعددهم يزيد عن 1500 طالب وطالبة.

فى المقابل أعرب السفير الماليزى عن سعادته بزيارته للمنصورة المتميزة بالحركة النشطة والمظهر الحضارى مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين والتطلع لفتح أفاق عديدة للتعاون مشيرا الى ضرورة زيادة التبادل التجارى والاستثمار الماليزى بالدقهلية لما تتميز به من فرص واعدة.

>وفى نهاية اللقاء تبادل المحافظ والسفير الدروع التذكارية تأكيدا لأواصر التعاون بين الجانبين