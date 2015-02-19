أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سـفـير ماليزيــا لمحافظ الدقهلية:يجب زيادة استثماراتنا بالمحافظة

Google+ Print
سـفـير ماليزيــا لمحافظ الدقهلية:يجب زيادة استثماراتنا بالمحافظة سـفـير ماليزيــا لمحافظ الدقهلية:يجب زيادة استثماراتنا بالمحافظة
استقبـــل حسام الدين إمام محافظ الدقهلية اليوم كو جعفر سفير دولة ماليزيا بالقاهرة والوفد المرافق له بحضور المهندس عمر الشوادفى محافظ الدقـــهلية السابق، واللواء أحمد الادكاوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية.

وتأتى زيارة السفير فى إطار زياراته للاطمئنان على حالة الطلبة الماليزيين الدارسين بجامعة المنصورة ومدى الرعاية المقدمة لهم من كافة الأجهزة المعنية مع استعراض ومناقشة سبل التعاون لدعم العلاقات المصرية الماليزية فى كافة المجالات خاصة الاستثمار .

وقال المحافظ إن الدقهلية من كبرى محافظات الجمهورية فى إنتاجها الزراعى وتعدد الأنشطة الصناعية والتجارية و المناطق الصناعية الجاذبة للمستثمرين إضافة إلى الأماكن السياحية والأثرية والمراكز الطبية الجامعية، مشيرا الى أن العديد من الرواد فى شتى المجالات من أبناء الدقهلية ومؤكدا توفير أوجه الرعاية لجميع الطلبة الماليزيين بجامعة المنصورة وعددهم يزيد عن 1500 طالب وطالبة.

فى المقابل أعرب السفير الماليزى عن سعادته بزيارته للمنصورة المتميزة بالحركة النشطة والمظهر الحضارى مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين والتطلع لفتح أفاق عديدة للتعاون مشيرا الى ضرورة زيادة التبادل التجارى والاستثمار الماليزى بالدقهلية لما تتميز به من فرص واعدة.
>وفى نهاية اللقاء تبادل المحافظ والسفير الدروع التذكارية تأكيدا لأواصر التعاون بين الجانبين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365