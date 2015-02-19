محافظا الأقصر وقنا يطمئنان على مصابى حادث انفجار قوص بالمستشفى الدولى

زار الدكتور محمد سيد بدر، محافظ الأقصر، واللواء عبد الحميد هجان، محافظ قنا، مصابى انفجار قوص الذى وقع مساء الخميس للاطمئنان على حالتهما الصحية .

وقال الدكتور محمد ضاحى، مدير مستشفى الأقصر الدولى، إن المصابين محتجزان فى العناية المركزة، مشيرًا إلى أن المصاب الأول ويدعى "عدنان يوسف عبد العزيز" 28 عامًا، مصاب ببتر باليد اليسرى وكسر باليد اليمنى، وجروح تهتكية فى مختلف مناطق الجسم، بينما الثانى ويدعى "عز عيد زكريا"، 25 عامًا، مصاب ببتر كامل بالقدمين وجروح تهتكية فى مختلف مناطق الجسم .

وكان حدث انفجار داخل محل إصلاح دراجات بخارية فى مدينة قوص. وبانتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا وبالفحص، تبين أنه حال قيام كلٍ من المدعو "عدنان يوسف عبد العزيز"، 28 عامًا، المطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الجنائية، والمدعو "عز عيد زكريا"، 25 عامًا، ميكانيكى، مقيمان فى مدينة قوص، بالعبث بجسم غريب، انفجر، مما أسفر عن إصابتهما بجروح وشظايا، وكذا إصابة كلٍ من المدعو "عبد الرحمن سلامة عبد الرحمن"، 24 عامًا، طالب، والمدعو "علاء حسين عبد العزيز"، أثناء تواجدهما بالمكان.