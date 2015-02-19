أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظا الأقصر وقنا يطمئنان على مصابى حادث انفجار قوص بالمستشفى الدولى

Google+ Print
محافظا الأقصر وقنا يطمئنان على مصابى حادث انفجار قوص بالمستشفى الدولى محافظا الأقصر وقنا يطمئنان على مصابى حادث انفجار قوص بالمستشفى الدولى
زار الدكتور محمد سيد بدر، محافظ الأقصر، واللواء عبد الحميد هجان، محافظ قنا، مصابى انفجار قوص الذى وقع مساء الخميس للاطمئنان على حالتهما الصحية .

وقال الدكتور محمد ضاحى، مدير مستشفى الأقصر الدولى، إن المصابين محتجزان فى العناية المركزة، مشيرًا إلى أن المصاب الأول ويدعى "عدنان يوسف عبد العزيز" 28 عامًا، مصاب ببتر باليد اليسرى وكسر باليد اليمنى، وجروح تهتكية فى مختلف مناطق الجسم، بينما الثانى ويدعى "عز عيد زكريا"، 25 عامًا، مصاب ببتر كامل بالقدمين وجروح تهتكية فى مختلف مناطق الجسم .

وكان حدث انفجار داخل محل إصلاح دراجات بخارية فى مدينة قوص. وبانتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا وبالفحص، تبين أنه حال قيام كلٍ من المدعو "عدنان يوسف عبد العزيز"، 28 عامًا، المطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الجنائية، والمدعو "عز عيد زكريا"، 25 عامًا، ميكانيكى، مقيمان فى مدينة قوص، بالعبث بجسم غريب، انفجر، مما أسفر عن إصابتهما بجروح وشظايا، وكذا إصابة كلٍ من المدعو "عبد الرحمن سلامة عبد الرحمن"، 24 عامًا، طالب، والمدعو "علاء حسين عبد العزيز"، أثناء تواجدهما بالمكان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365